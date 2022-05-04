NBA'de yılın 6. adamı Herro oldu - Haberler

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NBA'de yılın 6. adamı Herro oldu

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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NBA'de yılın 6. adamı Herro oldu

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Tyler Herro, yılın 6. adamı seçildi.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Tyler Herro, yılın 6. adamı seçildi.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Heat'in normal sezonu Doğu Konferansı lideri olarak bitirmesinde önemli pay sahibi Herro, spor yazarları ve yayıncılar tarafından yapılan oylama sonucu 2021-22 sezonun en iyi yedek oyuncusu oldu.

Oylamada Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love 2'nci, Phoenix Suns'tan Cam Johnson ise 3. sırayı aldı.

Normal sezonda 56'sı yedekten olmak üzere çıktığı 66 maçta 20,7 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ortalamaları yakalayan 22 yaşındaki Herro, üç istatistikte de kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi, Miami Heat, Spor, Haberler

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