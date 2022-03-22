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NBA'de Trail Blazers forması giyen Lillard sezonu kapattı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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NBA'de Trail Blazers forması giyen Lillard sezonu kapattı

Sakatlığı nedeniyle 9 haftadır Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) uzak kalan Portland Trail Blazers'ın all-star oyuncusu Damian Lillard, sezonun kalan bölümünde de oynayamayacak.

Sakatlığı nedeniyle 9 haftadır Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) uzak kalan Portland Trail Blazers'ın all-star oyuncusu Damian Lillard, sezonun kalan bölümünde de oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, alt karın bölgesinden geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci devam eden 31 yaşındaki basketbolcu, 2021-22 sezonunu kapattı.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen Lillard, bu sezon çıktığı 29 karşılaşmada 24 sayı, 7,3 asist ortalamaları yakaladı.

Play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren Trail Blazers, 27 galibiyet, 44 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 12. sırasında yer alıyor.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Portland Trail Blazers, Rehabilitasyon, Basketbolcu, Spor, Haberler

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