NBA'de San Antonio Spurs, Houston Rockets'ı uzatmalarda mağlup etti
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NBA'de Cedi Osman'lı San Antonio Spurs, Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ı uzatmalarda 126-122 mağlup etti. Alperen Şengün double-double yaparken, Cedi Osman da performans sergiledi.
NBA'de normal sezonda Cedi Osman'lı San Antonio Spurs, Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ı uzatmalarda 126-122 mağlup etti. Double-double yapan Alperen Şengün mücadeleyi 25 sayı, 14 ribaund, 7 asistle tamamlarken; Cedi Osman 14 sayı, 2 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi.
Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ı ağırladı. Normal süresi 111-111 sona eren müsabakada San Antonio, maçı uzatmalarda 126-122 kazandı. Konuk ekip Houston'da forma giyen milli pivot, mücadelede yaklaşık 41 dakika süre alıp 25 sayı, 14 ribaund, 7 asistle takımının en skorer ismi olurken, yenilgiyi engelleyemedi.
Ev sahibi ekipte oynayan Cedi ise 14 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.
NBA'de gece yarısı oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Charlotte Hornets - Detroit Pistons: 99-111
Memphis Grizzlies - Denver Nuggets: 104-108
Atlanta Hawks - New York Knicks: 120-126
Boston Celtics - Miami Heat: 119-111
Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder: 105-108
Chicago Bulls - Toronto Raptors: 104-103
San Antonio Spurs - Houston Rockets: 126-122
Dallas Mavericks - Brooklyn Nets: 125-120
Utah Jazz - LA Clippers: 120-118
Portland Trail Blazers - Orlando Magic: 97-102
Sacramento Kings - Golden State Warriors: 114-122