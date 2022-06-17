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NBA'de şampiyon Golden State Warriors

İhlas Haber Ajansı - Spor
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NBA'de şampiyon Golden State Warriors

NBA final serisi 6. maçında Golden State Warriors, Boston Celtics'i deplasmanda 103-90'lık skorla mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve şampiyon oldu.

NBA final serisi 6. maçında Golden State Warriors, Boston Celtics'i deplasmanda 103-90'lık skorla mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve şampiyon oldu. Finallerin MVP'si de Stephen Curry seçildi.

NBA final serisi 6. maçında Boston Celtics ile Golden State Warriors, TD Garden'da karşı karşıya geldi. Parkeden 103-90'lık skorla galip ayrılan Warriors, seriyi 4-2 yaptı ve 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Stephen Curry 34 sayı, 7 asist, Andrew Wiggins 18 sayı, 6 ribaund ve Jordan Poole 15 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Boston'da ise Jaylen Brown 34 sayı, 7 ribaund ve Al Horford 19 sayı, 14 ribaund ile mücadele etse de mağlubiyeti önleyemedi.

Golden State Warriors bu yılla birlikte 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarından sonra toplamda 7. şampiyonluğuna ulaştı. Warriors, ayrıca 17 kez ile en çok şampiyon olan Los Angeles Lakers ve Boston Celtics'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan 3. takım unvanını da aldı. Son 8 sezonda 4. şampiyonluğuna ulaşan Golden State Warriors, bu alanda da önemli bir başarıya imza attı.

Stephen Curry de kariyerinde ilk kez finallerin MVP'si (En değerli oyuncu) seçildi.

(Oğuzhan Ort /İHA)

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