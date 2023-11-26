NBA'de Philadelphia 76ers ve Utah Jazz galip geldi
Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı mağlup ederken, Utah Jazz ise New Orleans Pelicans'ı yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 127-123 mağlup etti.
NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. 76ers, Joel Embiid'in 35 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptığı maçta Thunder'ı yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Tobias Harris ise 16 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Thunder'da Chet Holmgren 33 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist, Shai Gilgeous-Alexander ise 31 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı.
Ömer Faruk'un takımı Jazz kazandı
Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in ilk 5'te başladığı karşılaşmada New Orleans Pelicans'ı 105-100 yendi.
Ömer Faruk, 6 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı verirken, Collin Sexton 16 sayı, 3 ribaunt ve 6 asist, Keyonte George ise 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti.
Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 26 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Jordan Hawkins'in 25 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansı kazanmaya yetmedi.
Sonuçlar
Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 123-127
Brooklyn Nets-Miami Heat: 112-97
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 108-136
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 115-121
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 105-100
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 107-88