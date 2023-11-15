NBA'de Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı mağlup etti
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Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Karl-Anthony Towns 33 sayıyla öne çıktı.
NBA'de Minnesota Timberwolves, Chase Center'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 104-101'lik skorla mağlup ederek, üst üste 7. galibiyetini kazandı.
NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Minnesota Timberwolves, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'ı 104-101 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini elde etti. Minnesota'da Karl-Anthony Towns 33 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Anthony Edwards 20 sayı, 4 asist ve Rudy Gobert 9 sayı, 13 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Golden State'de ise Brandin Podziemski'nin 23 sayı, 7 ribaund ve Dario Saric'in 21 sayı, 4 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Müsabakanın ilk dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan kavgada Draymond Green, Klay Thompson ve Jaden McDaniels ihraç edildi.
Cedi Osman'dan 6 sayı
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'a 123-87'lik skorla kaybetti. Bu sezonki 8. mağlubiyetini yaşayan San Antonio'da Julian Champagnie ve Zach Collins 13'er sayı ile oynarken, Cedi Osman 15 dakika parkede kaldı ve 6 sayı üretti. Ligde 7. galibiyetini alan Oklahoma City'de ise Shai Gilgeous Alexander 28 sayı, 6 sayı ve Joshua Giddey 18 sayı, 7 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Detroit Pistons: 120 - Atlanta Hawks: 126
Philadelphia 76ers: 126 - Indiana Pacers: 132
Charlotte Hornets: 105 - Miami Heat: 111
Oklahoma City Thunder: 123 - San Antonio Spurs: 87
Brooklyn Nets: 124 - Orlando Magic: 104
New Orleans Pelicans: 131 - Dallas Mavericks: 110
Utah Jazz: 115 - Portland Trail Blazers: 99
Denver Nuggets: 111 - Los Angeles Clippers: 108
Golden State Warriors: 101 - Minnesota Timberwolves: 104
Los Angeles Lakers: 134 - Memphis Grizzlies: 107 - İSTANBUL