NBA'de Memphis Grizzlies, konferans yarı finaline yükseldi - Haberler

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NBA'de Memphis Grizzlies, konferans yarı finaline yükseldi

AA - Fatih Erel - Spor
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NBA'de Memphis Grizzlies, konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves'u 114-106 yenerek seriyi 4-2'ye getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves'u 114-106 yenerek seriyi 4-2'ye getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'ları ilk turunda tek maç oynandı. Grizzlies, Timberwolves'u eleyerek konferans yarı finaline adını yazdırdı.

Grizzlies'da Desmond Bane ve Dillon Brooks, 23'er sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves'da Anthony Edwards'dan 30 sayı, Jaden McDaniels'den 24 sayı ve Karl-Anthony Towns'dan 18 sayı ve 10 ribaunt mağlubiyeti engelleyemedi.

Memphis Grizzlies, yarı finalde Golden State Warriors ile karşılaşacak.

AA / Fatih Erel - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Play Off, Spor, Haberler

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