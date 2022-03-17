NBA'de Mavericks, deplasmanda Nets'i son saniye basketiyle devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i son saniye basketiyle 113-111 yendi.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Mavericks, son anları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Spencer Dinwiddie'nin son saniye basketiyle kazanarak üst üste 3, bu sezon ise 43. galibiyetini elde etti.

Konuk ekibin all-star yıldızı Luka Doncic, 37 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle "triple double"ın kapısından döndü. Galibiyeti getiren Dinwiddie, 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Dün 60 sayıyla kulüp ve kariyer rekoru kıran Kyrie Irving'in aşısız olması nedeniyle forma giyemediği ev sahibi takımda Kevin Durant, 23 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla "double double" yaptı. Goran Dragic 21, Bruco Brown 17 sayıyla oynadı.

Timberwolves, sahasında Lakers'ı 20 sayı farkla yendi

Minnesota Timberwolves, sahasında ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 124-104 yenerek üst üste 3, bu sezon 41. galibiyetini aldı.

Timberwolves'ta 30 sayı, 8 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns, takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Anthony Edwards 27 sayı, Patrick Beveley de 18 sayı kaydetti.

Lakers'ta 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen LeBron James mağlubiyete engel olamadı. Carmelo Anthony 16, Russell Westbrook 15, Malik Monk 13 sayılık katkı sağladı.

Gecenin bir başka mücadelesinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 5 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Houston Rockets, sahasında Batı Konferansı lideri Phoenix Suns'a 129-112 mağlup oldu.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 116-106

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 114-118

Washington Wizards-Denver Nuggets: 109-127

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 111-113

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 128-98

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-104

Houston Rockets-Phoenix Suns: 112-129

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 122-120

Utah Jazz-Chicago Bulls: 125-110

Golden State Warriors-Boston Celtics: 88-110

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 126-135

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 100-103