NBA'de Lakers, başantrenör Vogel ile yollarını ayırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ta başantrenör Frank Vogel'ın görevine son verildi.

Yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'in yanına Russell Westbrook, Carmelo Anthony gibi önemli isimleri ekleyerek sezona iddialı başlayan ancak 33 galibiyet, 49 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda play-off'lara gidemeyen Lakers'ın yönetimi, başarısızlığın faturasını Frank Vogel'a kesti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019 yazından bu yana başında olduğu Lakers'ta 127 galibiyet, 98 mağlubiyeti bulunan ve takımı 2020'de tarihinin 17. şampiyonluğuna taşıyan Vogel ile yollar ayrıldı.

Bu sezon 41 farklı ilk 5'le sahaya çıkan Lakers'ın all-star oyuncuları James, Davis ve Westbrook, sakatlıklardan dolayı yalnızca 21 maçta beraber oynayabildi.

48 yaşındaki Vogel, Lakers'tan önce Indiana Pacers (2011-2016) ve Orlando Magic'i (2016-2018) çalıştırmıştı.