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NBA'de Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Timberwolves'a takas edildi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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NBA'de Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Timberwolves'a takas edildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Minnesota Timberwolves'a takas edildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Minnesota Timberwolves'a takas edildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Timberwolves, 5'er oyuncu ve draft hakkı karşılığında Jazz'ın tecrübeli pota altı oyuncusu Gobert'i kadrosuna kattı.

Gobert karşılığında Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Walker Kessler ve Jarred Vanderbilt'i takıma dahil eden Jazz, Timberwolves'tan 2023, 2025, 2026, 2027 ve 2029 draft haklarını da aldı.

Denver Nuggets tarafından 2013 draftında 1. tur 27. sıradan seçilen Gobert, daha sonra takasla Jazz'a gönderilmişti.

Üçer kez all-star ve yılın en iyi savunma oyuncusu seçilen Gobert, geçen sezon Jazz formasıyla 15,6 sayı, 14,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Minnesota Timberwolves Rudy Gobert Utah Jazz Spor Haberler

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