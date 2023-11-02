NBA'de Houston Rockets İlk Galibiyetini Aldı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde Charlotte Hornets'ı mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Alperen Şengün 19 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Mücadelede 27 dakika parkede kalan Alperen 19 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon 13 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, evinde karşılaştığı Charlotte Hornets'ı 128-119'luk skorla mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Houston'da Jalen Green 23 sayı, 4 ribaund, Fred VanVleet 22 sayı, 11 asist ile oynarken, Alperen Şengün de 27 dakika süre aldığı maçta 19 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla takımına katkı verdi. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Charlotte'ta ise P.J. Washington'ın 23 ve Terry Rozier'ın da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

LeBron James, 21. sezonunda 35 sayı atan ilk oyuncu oldu

Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşılaştığı Los Angels Clippers'ı uzatmalarda 130-125'lik skorla yendi ve ligdeki 3. galibiyetini kazandı. Lakers'ta LeBron James 35 sayı, 12 ribaund, 7 asistle oynarken, 21. sezonunda 35 sayı atan ilk basketbolcu oldu. Lakers'ta ayrıca Anthony Davis 27 sayı, 10 ribaund ve D'Angelo Russell da 27 sayı, 6 asist ile mücadele etti. Ligdeki 2. mağlubiyetini alan Clippers'ta ise Kawhi Leonard'ın 38, Paul George'un 34 ve Russell Westbrook'un 24 sayısı galibiyete yetmedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 101 - Portland Trail Blazers: 110

Toronto Raptors: 130 - Milwaukee Bucks: 111

Miami Heat: 105 - Brooklyn Nets: 109

Oklahoma City Thunder: 106 - New Orleans Pelicans: 110

Atlanta Hawks: 130 - Washington Wizards: 121

New York Knicks: 89 - Cleveland Cavaliers: 95

Boston Celtics: 155 - Indiana Pacers: 104

Minnesota Timberwolves: 110 - Denver Nuggets: 89

Houston Rockets: 128 - Charlotte Hornets: 119

Dallas Mavericks: 114 - Chicago Bulls: 105

Utah Jazz: 133 - Memphis Grizzlies: 109

Golden State Warriors: 102 - Sacramento Kings: 101

Los Angeles Lakers: 130 - Los Angeles Clippers: 125 - İSTANBUL