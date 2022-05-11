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NBA'de Heat ve Suns serilerinde 3-2 öne geçti

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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NBA'de Heat ve Suns serilerinde 3-2 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Miami Heat ve Phoenix Suns, serilerinde 3-2 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Miami Heat ve Phoenix Suns, serilerinde 3-2 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, sahasında Philadelphia 76ers'ı 120-85 mağlup etti.

Karşılaşmada 23 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynayan Jimmy Butler ve 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Max Strus, Heat'i galibiyete taşıdı. Sahada 8 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven de 4 sayı, 1 ribauntluk katkı sağladı.

All-star pivot Joel Embiid'in 17 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performans sergilediği 76ers'ta, James Harden 14, Tobias Harris 12, Furkan Korkmaz 6 sayıyla maçı tamamladı.

Doncic'in "double double"ı Mavericks'e yetmedi

Phoenix Suns, sahasında Dallas Mavericks'i 110-80 yenerek Batı Konferansı yarı finalinde üstünlüğü ele geçirdi.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Deandre Ayton 20 sayı, 9 ribaunt, Mikal Bridges ve Cameron Johnson 14'er sayıyla oynadı.

Mavericks'in all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı maçta, Jalen Brunson 21 sayı, 7 ribauntla salondan ayrıldı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Phoenix Suns, Miami Heat, Play Off, Spor, Haberler

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