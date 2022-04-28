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NBA'de Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks konferans yarı finaline çıktı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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NBA'de Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks konferans yarı finaline çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks, rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks, rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına ilk turda oynanan iki maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, beşinci maçta ağırladığı Denver Nuggets'ı 102-98 yenerek seriyi 4-1 kazandı.

Stephen Curry 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Klay Thompson 15 sayı, 9 ribaunt, 4 top çalma, Gary Payton 15 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle Warriors'ın galibiyetinde öne çıktı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 30 sayı, 19 ribaunt, 8 asist, DeMarcus Cousins'ın 19 sayı, 4 ribaunt ve Aaron Gordon'ın 15 sayı, 8 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves (3-2) serisinin galibiyle karşılaşacak.

Bucks, Bulls'u eledi

Doğu Konferansı eşleşmesinde Milwaukee Bucks, Chicago Bulls ile karşılaştığı beşinci maçı 116-100 kazanarak seride 4-1 galip geldi.

Ev sahibi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 9 ribaunt, Pat Connaughton 20 sayı, Bobby Portis 14 sayı, 17 ribauntla mücadele etti.

Bulls'ta Patrick Williams 23, Nikola Vucevic 19, Coby White 17 sayı kaydetti.

Bucks, Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics ile eşleşti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Play Off, Spor, Haberler

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