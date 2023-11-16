NBA'de Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves Maçında Kavga

Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içinde çıkan tartışmayı tırmandırarak Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i zorla boynundan yakaladığı için 5 maç men cezasına çarptırıldı. Ayrıca kavgaya karışan diğer oyuncular da para cezası aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors- Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Golden State Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

NBA'den yapılan açıklamada, "Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı." bilgisi verildi.

Ayrıca kazgaya karışan Warriors guardı Klay Thompson, Timberwolves forveti Jaden McDaniels ve pivot Rudy Gobert de yirmibeşer bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Dün, Warriors-Timberwolves maçında çıkan kavganın ardından 3 basketbolcu oyundan atılmıştı. Karşılaşmanın ikinci dakikasında henüz sayı üretilmemişken çıkan tartışma sonrasında Warriors'ta Green ve Thompson ile Timberwolves'dan McDaniels ihraç edilmişti.