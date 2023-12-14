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NBA'de Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası

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Phoenix Suns oyuncusu Jusuf Nurkic'in yüzüne vuran Golden State Warriors oyuncusu Draymond Green, NBA tarafından süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Green'in daha önce de benzer bir olayda ceza aldığı belirtildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns forması giyen Jusuf Nurkic'in yüzüne vuran Golden State Warriors oyuncusu Draymond Green, süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Suns ile Warriors arasında oynanan maçta Nurkic'e yönelik hareketi sonrası oyundan ihraç edilen Green'in, lige geri dönmesi için belirli koşulları karşılaması gerekecek.

Green'in hareketinin basketbolla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Nurkic, "Ben orada sadece basketbol oynamaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Draymond Green, geçen ay oynadıkları Minnesota Timberwolves maçında da rakibi Rudy Gobert'in boğazını sıktığı için 5 maç men cezası almıştı.

ABD'li oyuncu, 18 kezle aktif NBA oyuncuları arasında oyundan en çok ihraç edilen isimler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

Amerika Birleşik Devletleri Golden State Warriors Draymond Green Phoenix Suns Haberler

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