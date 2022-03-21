NBA'de Alperen, Grizzlies'e karşı 12 sayı, 9 ribauntla oynadı - Haberler

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NBA'de Alperen, Grizzlies'e karşı 12 sayı, 9 ribauntla oynadı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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NBA'de Alperen, Grizzlies'e karşı 12 sayı, 9 ribauntla oynadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 122-98 kaybettikleri Memphis Grizzlies maçında 12 sayı, 9 ribaunt üretti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 122-98 kaybettikleri Memphis Grizzlies maçında 12 sayı, 9 ribaunt üretti.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Grizzlies, konuk olduğu lig sonuncusu Rockets'ı yendi.

All-star oyuncusu Ja Morant'ten yoksun sahaya çıkan Grizzlies'i galibiyete, 24 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Desmond Bane ve 20 sayı kaydeden Dillon Brooks taşıdı.

Rockets'ta Dennis Schroder 17 sayı, Kenyon Martin 15 sayı, Alperen ise 12 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

Suns, Kings'i uzatmada yendi

Lig lideri Phoenix Suns, normal süresi 110-110 biten karşılaşmada Sacramento Kings'i 127-124 mağlup etti.

Üst üste 5. maçını kazanan Suns'ta Devin Booker 31 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Mikal Bridges 27 sayı ve Landry Shamet 21 sayı üretti.

Ev sahibi Kings'te Davion Mitchell'ın 28 sayı, 9 asist, Domantas Sabonis'in 18 sayı, 12 asist, 6 ribaunt ve Harrison Barnes'ın 21 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 129-98

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 98-122

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 124-127 (uzatmada)

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 112-117

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 90-85

New York Knicks-Utah Jazz: 93-108

Denver Nuggets-Boston Celtics: 104-124

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 88-93

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 108-110

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Houston Rockets, Spor, Haberler

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