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NBA Batı Konferansı yarı finalinde Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 1-1 yaptı

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 1-1 yaptı

Spor Haberleri

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 127-100 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 127-100 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Lakers'ı ağırlayan Warriors, 27 sayı farkla galip gelerek seriyi eşitledi.

Warriors'ın galibiyetinde 8 üç sayılık isabetle oynayan Klay Thompson 30 sayı, 3 ribaunt, Stephen Curry 20 sayı, 12 asist ve Draymond Green 11 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle ön plana çıktı.

Lakers'ta LeBron James'in 23 sayı, 7 ribaunt, Rui Hachimura'nın 21 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Davis'in 11 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin üçüncü maçı, 7 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da Lakers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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