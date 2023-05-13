NBA Batı Konferansı finalinde Lakers ve Nuggets karşı karşıya

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı Yarı Final serisinde Golden State Warriors'ı 122-101 mağlup ederek finale yükseldi. Lakers, Denver Nuggets ile finalde karşılaşacak. Ayrıca Miami Heat, Doğu Konferansı finaline yükselen ilk takım oldu.