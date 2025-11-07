Haberler

NBA Avrupa Projesi Ekim 2027'de Başlıyor

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, Ekim 2027'de başlayacak NBA Avrupa organizasyonunda kalıcı olarak yer alacak 12 şehri açıkladı. Takımlar, Roma, Milano, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih, İstanbul ve Atina'dan olacak.

Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.

NBA Avrupa'nın 12'si kalıcı ve 4'ü sportif başarıya dayalı olmak üzere 16 takımdan oluşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
