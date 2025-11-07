NBA Avrupa Projesi Ekim 2027'de Başlıyor
İtalya basınında çıkan haberlere göre Aivazoglou, Milano'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, NBA Avrupa'da, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını belirtti.
Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.
NBA Avrupa'nın 12'si kalıcı ve 4'ü sportif başarıya dayalı olmak üzere 16 takımdan oluşması bekleniyor.