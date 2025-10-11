Haberler

NBA Avrupa Müdürü Aivazoglou'dan EuroLeague ile Yeni İş Birliği Çağrısı

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, Avrupa basketbolunun potansiyelini artırmak amacıyla EuroLeague ile yeni bir model üzerinde iyi niyetli görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, Avrupa'da basketbolun potansiyeline dikkat çekerek, "Kıta genelindeki taraftarlara daha iyi hizmet edecek yeni bir model üzerine EuroLeague ile iyi niyetli görüşmeler yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile iş birliği içinde, Avrupa basketbolunun büyümesini hızlandıracak, birçok şehir ve ülkedeki basketbol geleneklerini kutlayacak ve kıta genelindeki taraftarlara daha iyi hizmet edecek yeni bir model üzerine EuroLeague ile iyi niyetli görüşmeler yürütmeye devam ediyoruz. Avrupa'daki basketbolun muazzam potansiyeline ilişkin değerlendirmemizde ortak bir anlayışa varmamız halinde, bu proje üzerinde EuroLeague ile birlikte çalışmaya açık olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
