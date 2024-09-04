Nazmiye Muratlı Paralimpik Oyunlarında bronz madalya kazandı

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para halterci Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya kazanan milli para halterci Nazmiye Muratlı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 45 kilo finalinde mücadele etti. Nazmiye Muratlı, ilk hakkında 104, ikinci hakkında 107, üçüncü hakkında da 108 kilo kaldırmayı başararak bronz madalya kazandı. 122 kilo kaldıran Çin'den Lingling Guo, altın madalyanın sahibi oldu. 109 kilo kaldıran Büyük Britanya'dan Zoe Newson ise gümüş madalya aldı.