Fenerbahçe'den ayrılan Alman asıllı Türk sağ bek Nazım Sangare, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU

Sarı-lacivertli kulüp, Nazım Sangare ayrılığını şu ifadelerle duyurdu:

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir. Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."