Nazillispor, Vanspor'u ağırlıyor

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Giresunspor deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyetle giriş yapan Nazillispor yarın evindeki ilk maçta Vanspor'u ağırlayacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 16.030'da çalacak. Nazilli'de geçen hafta kırmızı kart gören Serkan görev yapamayacak. Hafta içinde kadroya dahil edilen yeni transferler de Teknik Direktör Özkan Kılıç'ın görev vermesi halinde oynayacak. Vanspor ilk hafta Belediye Derincespor'u iç sahada 2-1 yendi. Transfer arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlı ekip son olarak Akhisarspor altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet Oğuzhan Kesgin ile sözleşme imzaladı.