Nazillispor'un Yeni Teknik Direktörü Görkem Öncü Oldu

Nazillispor'un Yeni Teknik Direktörü Görkem Öncü Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazillispor, 3. Lig 4. Grup'ta yarışacak ve genç çalıştırıcı Görkem Öncü ile anlaştı. Öncü, daha önce yardımcı antrenörlük yapmış olup, UEFA A lisansına sahiptir.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Nazillispor'da kulübün Ümit Ambar'a devredilmesinin ardından yeni teknik direktör de belli oldu. Nazillispor'da teknik direktörlük görevine genç çalıştırıcı Görkem Öncü getirildi. Geçen sezon takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan, ilk kez bir profesyonel takımın başına geçen Öncü, 2025-26 sezonunda siyah-beyazlıları çalıştıracak. UEFA A lisansına sahip olan Görkem Öncü, daha önce Çorumspor ve Diyarbekirspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

Siyah-beyazlı kulüpten de Görkem Öncü'yle ilgili, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Görkem Öncü ile anlaşmaya varmıştır. Futbol vizyonu, genç oyunculara verdiği değer ve modern oyun anlayışıyla yeni sezonda hedeflerimize ulaşma yolunda büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Yeni teknik direktörümüze görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Adana'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı

Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

İki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem olabilir
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü

Süper Lig'e resmen geri döndü
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı

Fransa felaketi yaşarken polis efsane filminin müziği ile devriye attı
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.