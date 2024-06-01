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Nazillispor'un Tesis ve Otobüsüne El Konulacak İddiası

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Nazillispor'un zor bir dönemden geçtiği ve antrenman tesislerinden çıkarılacağı, otobüsünün de alınacağı iddia ediliyor. Kulüp başkanı ise büyük haksızlık yapıldığını belirterek tepkisini dile getirdi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig takımlarından Nazillispor zor bir dönemden geçiyor. Şirketleşen ve Nazilli Belediyesi ile bağları kopan Nazillispor'un antrenmanlarını yaptığı Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'nden çıkarılacağı ve kullanmakta olduğu otobüsünün de Nazilli Belediyesi tarafından alınacağı iddia edildi. Konunun 4 Haziran Salı günü toplanacak olan haziran ayı belediye meclisinde gündeme geleceği ifade edildi. Toplantıda 12'nci gündem maddesi olan, Nazilli Belediyesi'ne ait kamp binası ve antrenman sahalarının Nazilli Belediyespor Kulübü Derneği'ne tahsisini içeren 07.04.2022 tarih ve 83 sayılı meclis kararının iptali Belediye Meclis üyelerince oylanacak.

Kulüp Başkanı Şahin Kaya ise yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kulübe büyük haksızlık yapıldığını dile getiren Kaya, "İlçemizi temsil eden Nazilli Belediyespor'un ligde kalabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Oyuncularımız canlarını dişlerine takarak hem içerde hem dışarıda mücadele ederek 2'nci Lig'de kalmayı başardı. Şimdi ise bu takımın elinden otobüsü alınıyor. Bu da yetmedi, kalmakta olduğu tesislerden dışarıya atılmak isteniyor. Bu nasıl iştir, bir türlü anlamış değiliz. Oysa bu kulüp tüm Türkiye genelinde Nazilli ilçesini temsil ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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