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Nazillispor'un İlk Galibiyetinde Moraller Bozuldu

Nazillispor'un İlk Galibiyetinde Moraller Bozuldu
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Nazillispor'da, sakatlıklar ve kırmızı kartlar takımın morale olumsuz etki etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Nazillispor'da iki futbolcunun sakatlanması, bir oyuncunun da kırmızı kart görmesi moralleri bozdu.

Türkiye Kupası'nda 9 Ekim Çarşamba günü Somaspor'u ağırlayıp hafta sonu Erbaaspor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlılarda kaleci Mustafa Güngör 54'üncü dakikada sakatlanarak sahayı terk etmişti. Arka adalesinde yırtık şüphesi olan kaleci Mustafa'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Takımın genç futbolcularından stoper Oğuzhan Andaç ise şanssız bir sakatlık yaşadı. 19 yaşındaki oyuncunun Sökespor ile oynanan hazırlık maçında çapraz bağları koptu. Furkan Balaban da Arnavutköy Belediyespor maçının 75'inci dakikasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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