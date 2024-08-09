Nazillispor'un eski futbolcusu Polat Özsel hayatını kaybetti
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor'un 2008-2012 yılları arasında formasını giyen eski gurbetçi futbolcusu Polat Özsel, 35 yaşında hayatını kaybetti. Özsel'in Kuşadası'nda enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi esnasında kalbinin durduğu öğrenildi. Nazilli ekibinde 15 maçta görev yapıp 1 gol atan Polat Özsel başka bir kulüpte forma giymemişti.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor'un 2008-2012 yılları arasında formasını giyen eski gurbetçi futbolcusu Polat Özsel, 35 yaşında hayatını kaybetti. Özsel'in Kuşadası'nda enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi esnasında kalbinin durduğu öğrenildi. Nazilli ekibinde 15 maçta görev yapıp 1 gol atan Polat Özsel başka bir kulüpte forma giymemişti.