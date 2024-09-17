Üye Girişi
Haberler

Nazillispor'un Eski Başkanlarına Vergi Borcu Nedeniyle Blokaj Uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig takımları arasında yer alan Nazillispor'da, kulüp başkanlarının şahsi banka hesaplarına vergi borçları nedeniyle bloke konuldu. 2022'de yürürlüğe giren yasa gereği, kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutuluyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'da başkanlık yapan isimler kulübün vergi borcu nedeniyle şahsi banka hesaplarına bloke konulmasının şaşkınlığını yaşadı. 2022 yılında yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'yla birlikte kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu tutulmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı, siyah-beyazlıların 6 başkanının hesaplarına yasa gereği kendi dönemlerindeki ödenmeyen vergi borçları nedeniyle bloke işlemi uyguladı.

Nazillispor'da geçmiş dönemde başkanlık yapmış olan Özgen Türker, Nurettin Özkat, Soner Yelkovan, Ünal Önal, Ali Ertürk ve mevcut Başkan Şahin Kaya'nın hesaplarına 13 Eylül Cuma günü bloke geldi. Nazilli Vergi Dairesi tarafından Nurettin Özkat'a 41 bin TL, Özgen Türker'e 80 bin TL, Soner Yelkovan'a yaklaşık 1 buçuk milyon TL, Ali Ertürk'e 312 bin TL, Şahin Kaya'ya 1 milyon 94 bin TL, Ünal Önal'a ise yaklaşık 3 milyon TL haciz işlemi uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ekonomi Nazilli Finans Hukuk Banka Spor

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada önemli gelişme! Yenge Hediye Güran'ın cinayete iştirakten tutuklanması istendi

Yenge Hediye Güran'ın cinayete iştirakten tutuklanması istendi
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
title