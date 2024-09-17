Nazillispor'un Eski Başkanlarına Vergi Borcu Nedeniyle Blokaj Uygulandı

Nazillispor'da geçmiş dönemde başkanlık yapmış olan Özgen Türker, Nurettin Özkat, Soner Yelkovan, Ünal Önal, Ali Ertürk ve mevcut Başkan Şahin Kaya'nın hesaplarına 13 Eylül Cuma günü bloke geldi. Nazilli Vergi Dairesi tarafından Nurettin Özkat'a 41 bin TL, Özgen Türker'e 80 bin TL, Soner Yelkovan'a yaklaşık 1 buçuk milyon TL, Ali Ertürk'e 312 bin TL, Şahin Kaya'ya 1 milyon 94 bin TL, Ünal Önal'a ise yaklaşık 3 milyon TL haciz işlemi uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor