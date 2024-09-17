Nazillispor'un Eski Başkanlarına Vergi Borcu Nedeniyle Blokaj Uygulandı
TFF 2'nci Lig takımları arasında yer alan Nazillispor'da, kulüp başkanlarının şahsi banka hesaplarına vergi borçları nedeniyle bloke konuldu. 2022'de yürürlüğe giren yasa gereği, kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutuluyor.
Nazillispor'da geçmiş dönemde başkanlık yapmış olan Özgen Türker, Nurettin Özkat, Soner Yelkovan, Ünal Önal, Ali Ertürk ve mevcut Başkan Şahin Kaya'nın hesaplarına 13 Eylül Cuma günü bloke geldi. Nazilli Vergi Dairesi tarafından Nurettin Özkat'a 41 bin TL, Özgen Türker'e 80 bin TL, Soner Yelkovan'a yaklaşık 1 buçuk milyon TL, Ali Ertürk'e 312 bin TL, Şahin Kaya'ya 1 milyon 94 bin TL, Ünal Önal'a ise yaklaşık 3 milyon TL haciz işlemi uygulandı.