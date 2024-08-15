Nazillispor Transfer Harekatına Devam Ediyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Nazillispor transfer harekatına da devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip geçen sezon Karaman FK'da şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki sol bek Selçuk Hakalmaz'ı kadrosuna kattı. Genç futbolculara da yatırım yapan Aydın temsilcisi, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Temelli ve 17 yaşındaki kanat Hüseyin Melih Öztürk ile 1979 Midyatspor altyapısından çıkan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Osman Kurtbaş'ı profesyonel yaptı. Nazilli'de İlçe Stadı'nda oynanacak maçlarda geçerli olacak sezonluk kombine biletler de kuzey ve güney tribünleri 2500 TL, VIP tribün 7500 TL'den satışa çıktı.