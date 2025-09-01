Nazillispor Transfer Döneminde Hız Kesmeden İlerliyor

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, dış transferde 10 yeni futbolcu ile anlaşma sağlarken, iç transferde de iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor transferde hız kesmiyor. Daha önce kadrosuna 19 oyuncuyu dahil eden siyah-beyazlılar dış transferde 10 futbolcuyla da anlaşma sağladı. Nazillispor, KVK Beringen'den Burak Arslan, CWO Vlaardingen'den İbrahim Ethem Arslan, Menemen FK'dan Fatih Kılıç, Bozüyük Vitra'dan Ediz Fırat, Karaman FK'dan Yunus Teke, Tepecik FK'dan Salih Yiğit, Union Berlin'den Oğuzhan Bekir Codura, Polatlı 1926 FK'dan Mehmet Ali Altındaş, Ünyespor'dan Ali Osman Döner, Somaspor'dan Osman Efe İşcanlı ile imzaladı. Nazillispor iç transferde ise stoperi Oğuzhan Andaç ve orta sahası Hüseyin Melih Öztürk ile sözleşme yeniledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
