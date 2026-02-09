Söke 1970 Spor: 0-6

Haberler

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nazillispor, evinde oynadığı maçta Söke 1970 Spor'a 6-0 mağlup oldu. Söke 1970 Spor'un oyuncusu Berhan Deniz, hat-trick yaparak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede tutunması mucizelere kalan Nazillispor evinde Söke 1970 Spor'a 6-0 kaybetti. Söke 1970 Spor, 20'inci dakikada Mustafa Karaman'ın golüyle perdeyi açtı: 0-1. İlk devre 1-0 Söke 1970 Spor'un üstünlüğü ile tamamlanırken Berhan Deniz, 48'inci, 51'inci ve 61'inci dakikalarda ağları sarsarak 3 gol birden attı, durum 4-0 oldu. Maçın 75'inci dakikasında Talha Özen skoru 5-0'a getirdi. Müsabakada son sözü 87'nci dakikada Emir Özay söyledi: 0-6. Nazillispor deplasmanında farklı kazanan Söke 1970 Spor, 24 puana yükseldi. Nazillispor ise 4 puanda kalarak dipten çıkamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
