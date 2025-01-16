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Nazillispor, İki Eski Oyuncusunu Yeniden Kadrosuna Kattı

Nazillispor, İki Eski Oyuncusunu Yeniden Kadrosuna Kattı
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Nazillispor, sezon başında yollarını ayırdığı santrafor Mert Utku Çarkçı ve stoper Onur Yeniçulha'yı tekrar takıma dahil etti. Her iki oyuncu da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Nazillispor, sezon başında yollarını ayırdığı santrafor Mert Utku Çarkçı ve stoper Onur Yeniçulha'yı yeniden takıma dahil etti.

Nazillispor, 2 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Transfer yasağı bulunan siyah beyazlılar, sezon başında lisansını çıkarttığı ancak sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak fesih ettiği santrafor Mert Utku Çarkçı ve stoper Onur Yeniçulha'yı yeniden takıma dahil etti. Mert Utku Çarkçı ve Onur Yeniçulha takımla birlikte çalışmalara başladı. 27 yaşındaki Mert, Galatasaray altyapısından yetişti ve Çanakkale Dardanel, Tekirdağspor, Çerkezköy, Tepecikspor, Sultangazi, Sancaktepe FK gibi takımlarda forma giydi. Mert, sezon başında oynanan hazırlık maçında Altay'a karşı 1 gol atmıştı. Nazillispor altyapısından yetişen Onur Yeniçulha ise bu sezon başında 2 müsabakadaformagiymişti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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