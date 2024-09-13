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Nazillispor, Elazığspor deplasmanında puan arayacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı ilk iki maçı kaybeden Nazillispor, Elazığspor deplasmanında puan arayacak. Nazillispor Teknik Direktörü Özkan Kılınç, yeni kurulan kadrolarının uyum sürecinde olduklarını belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı ilk iki maçı kaybederek henüz puanla tanışamayan Nazillispor yarın Elazığspor'a konuk olacak. Elazığ Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Siyah-beyazlı takım, Nazilli'ye 1256 kilometre uzaklıktaki Elazığ'a takım otobüsüyle karayoluyla gitti. Elazığspor, ligde ilk iki haftayı 4 puanla geçti. Nazillispor Teknik Direktörü Özkan Kılınç, yeni kurulan kadrolarının uyum sürecinde olduğunu belirterek, Elazığ'dan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini dile getirdi.

SON TRANSFER TAŞKIN

Ligde sezona kötü başladıktan sonra transfere yönelen Nazillispor, transfer döneminin son gününde Amed Sportif'ten ayrılan orta saha oyuncusu Taşkın Çalış'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Diyarbakır temsilcisinde 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Taşkın, kariyerinde Süper Lig dahil yıllardır bir çok kategoride forma giydi. Almanya'da yetişen tecrübeli futbolcu Gaziantepspor, Bursaspor, Akhisarspor, Gümüşhanespor, Yeni Malatyaspor, Menemen FK, Balıkesirspor, Keçiörengücü ve Bucaspor 1928'de de oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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