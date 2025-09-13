Haberler

Nazillispor, Denizli İdmanyurdu ile Beraberlik Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nazillispor, Didim'de oynanan maçta Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını aldı. Denizli İdmanyurdu ise 4 puana ulaştı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk hafta maçını kaybeden Nazillispor, Didim'de oynanan maçta Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı. Deniz İdmanyurdu 43'üncü dakikada Enes'in golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla tamamladı. Nazillispor dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Ahmet Buğra'nın ayağından beraberlik golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Nazillispor ilk puanına kavuşurken, Denizli İdmanyurdu da 4 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt

Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Gündoğan'dan rakiplerine gözdağı

İlkay'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gözdağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.