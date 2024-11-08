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Nazillispor'dan Teknik Direktör Sönmez'in Güvencesi

Nazillispor'dan Teknik Direktör Sönmez'in Güvencesi
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçiren Nazillispor'un Teknik Direktörü Gürhan Sönmez, takımına olan güvenini dile getirerek bu hafta Serik Belediyespor ile oynanacak maça odaklandıklarını açıkladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor'da Teknik Direktör Gürhan Sönmez, takımına güvendiğini dile getirdi. Bu hafta pazar günü Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlılarda Sönmez, "Ben oyuncularıma güveniyorum. Futbolda her sonuç olur. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız. Futbolumuzu oynayacağız. Gol ve goller atmak için çalışacağız. Rakibimiz güçlü olabilir. Ancak biz de iyi bir ekibiz. Oyuncularımın antrenmanlardaki çalışmaları beni sevindiriyor. Futbolda her sonuç alınabilir. Her takım gol atabilir. Biz de gol atabilmek için mücadelemizi yapacağız. Ben bu zorlu deplasmandan puan ve puanlarla döneceğimize olan inancımı koruyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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