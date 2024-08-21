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Nazillispor, Şehit Yakınları ve Gazilere Ücretsiz Bilet Uygulaması Başlatıyor

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Nazillispor, 2023-2024 sezonunda iç saha maçlarında şehit yakınları ve gazilere ücretsiz bilet imkanı sunacak. Bu karar, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarını onurlandırmak amacıyla alınmıştır. Kulüp yetkilileri, sporu teşvik etmeyi ve toplumsal sorumluluk bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtmiştir. Bu ücretsiz bilet uygulaması taraftarlar, şehit yakınları ve gaziler tarafından da takdirle karşılanmıştır.

Nazillispor yeni sezonda iç saha maçlarında şehit yakınları ve gazilere ücretsiz bilet uygulaması başlatıyor.

Nazillispor, 2023-2024 sezonunda iç saha maçlarında sosyal sorumluluk anlamında önemli bir adım atarak, 2. Lig mücadelesinde gerçekleştireceği tüm iç saha maçlarına şehit yakınları ve gazilere ücretsiz bilet imkanı sunacak. Aldıkları bu kararı şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarını onurlandırmak amacıyla alındığını belirten Nazillispor kulübü yetkilileri; hem sporu teşvik etmeyi hem de toplumsal sorumluluk bilincini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Nazillispor'un ücretsiz bilet uygulaması, taraftarlar, şehit yakınları ve gaziler tarafından da takdir topladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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