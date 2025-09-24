Nazillispor'dan Genç Oyuncuya Profesyonel Sözleşme

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, altyapısından yetişen genç futbolcu Mehmet Kayra Dülger'le profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten, "9 Yıllık Emek, Profesyonel Sözleşmeyle Taçlandı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Altyapımızda 9 yıldır forma giyen, 2007 doğumlu orta saha oyuncumuz Mehmet Kayra Dülger, profesyonel sözleşmeye imza attı. Kendi evladımızı A takım kadromuzda görmekten gurur duyuyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor