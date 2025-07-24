Nazillispor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yönetimsel problemler yaşayan Nazillispor'da hazırlıklar başladı. Teknik direktör Görkem Öncü yönetiminde yapılan ilk çalışmaya yeni transferler de katıldı. Kulübü devralmak üzereyken kararından vazgeçen Ümit Ambar'ın gidişiyle kriz yaşayan siyah-beyazlılarda isminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanının takıma destek verdiği açıklandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yeni sezon için 23 futbolcu ile prensipte anlaşmaya varılmış, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tüm resmi başvurular yapılmıştır. 11 Ağustos tarihine kadar çalışmalar kulüp tesislerimizde sürecek olup, sonrasında takımımız Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğimiz ikinci etap kampına geçecektir. Bu kampta 5 hazırlık karşılaşması planlanmıştır" ifadelerine yer verdi.