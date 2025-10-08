Nazillispor'da Teknik Direktör Değişikliği

Haberler

3. Lig 4. Grup'ta kötü bir performans sergileyen Nazillispor'da eski teknik direktör Görkem Öncü ile yollar ayrıldı. Yerine altyapı koordinatörü Özgür Günendi getirildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 5 maçta 2 puan toplayarak düşme hattında yer alan Nazillispor'da yolların ayrıldığı Görkem Öncü'nün yerine teknik direktörlük görevine Özgür Günendi getirildi. Siyah-beyazlı kulüpte sezon başında altyapı koordinatörü olarak göreve gelen Özgür Günendi'nin görev değişikliği yapılarak A takımın başına getirildiği bildirildi. Nazillispor'da 1999-2001 yılları arasında futbol oynayan 48 yaşındaki Günendi, amatör liglerde Pınarbaşıspor, Kurtuluşspor, Yamalakspor gibi kulüplerde çalıştı.

