Nazillispor'da Teknik Direktör Değişikliği

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 5 maçta 2 puan toplayarak düşme hattında yer alan Nazillispor'da yolların ayrıldığı Görkem Öncü'nün yerine teknik direktörlük görevine Özgür Günendi getirildi. Siyah-beyazlı kulüpte sezon başında altyapı koordinatörü olarak göreve gelen Özgür Günendi'nin görev değişikliği yapılarak A takımın başına getirildiği bildirildi. Nazillispor'da 1999-2001 yılları arasında futbol oynayan 48 yaşındaki Günendi, amatör liglerde Pınarbaşıspor, Kurtuluşspor, Yamalakspor gibi kulüplerde çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor