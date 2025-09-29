Nazillispor'da Teknik Direktör Değişikliği
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyet alamayan Nazillispor, teknik direktör Görkem Öncü ile yollarını ayırdı. Takım, sezonun ilk 4 haftasında sadece 1 puan toplayarak dibe demir attı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 hafta sonunda galibiyetle tanışamayıp 1 puanla dibe demir atan Nazillispor'da fatura teknik direktör Görkem Öncü'ye çıktı. Stadı maçlara kapalı olduğu için dün Bornova 1877'yi Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayan Nazilli, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılınca teknik direktör Öncü'yü gönderdi. Faturayı genç teknik adama kesen Nazillispor, Görkem Öncü'yle yollarını ayırdı. Profesyonel transfer yasağı bulunan Nazillispor sezon öncesi 36 oyuncuyu amatör sözleşmeyle kadrosuna katıp rekor kırmıştı.
