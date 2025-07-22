Nazillispor'da Şok Gelişme: Ümit Ambar Görevden Çekildi

Nazillispor'da Şok Gelişme: Ümit Ambar Görevden Çekildi
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Nazillispor'un yeni başkanı Ümit Ambar, kulübün mali durumu nedeniyle görevden çekildiğini açıkladı. Ambar, yöneticilerle yapılan görüşmeler sonucunda ilerleme kaydedilemediğini ifade etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Nazillispor'da kulübü devralmak için haziran ayında Başkan Şahin Kaya ile anlaşmaya varan ve Nazillispor'un yeni patronu sıfatıyla transferlere başlayan Ümit Ambar, görevden çekilerek siyah-beyazlı camiaya şok yaşattı. Ümit Ambar, kulübün mali yapısına yönelik detaylı incelemeler sonrası yeterli finansal şeffaflık ve sürdürülebilirlik konusunda güven ortamı oluşmadığını belirterek, "Bir süredir Nazillispor Kulübü'nün geleceğine yönelik projeler kapsamında kulüp yönetimiyle iyi niyet çerçevesinde görüşmeler yürütmekte idik. Ancak yönetim ve hukuk kurullarımızın değerlendirmeleri neticesinde süreci şu aşamada ilerletmeme kararı aldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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