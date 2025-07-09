Nazillispor'da Altyapıya 5 Yıllık Yatırım Planı

Nazillispor'da Altyapıya 5 Yıllık Yatırım Planı
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Nazillispor'un yeni başkanı Ümit Ambar, kulübün altyapıya ve geleceğe yönelik 5 yıllık yatırım planını açıkladı. Ambar, kulübün sürdürülebilir bir yapı kazanması için altyapıya yatırım yapmanın şart olduğunu vurguladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Nazillispor'da kulübü devralan Başkan Ümit Ambar ve yönetim kurulu yeni sezon öncesi taraftarlarla bir araya geldi.

Altyapıya 5 yıllık yatırım planı yaptıklarını açıklayan Ambar, "Buraya 100 yıl yaşayacak kulüp kurmaya geldik" dedi. Önemli mesajlar veren Başkan Ümit Ambar, "Şu anda kulübün ne altyapısı var ne ekonomisi ne de sürdürülebilir bir yapısı. Bunu düzeltmenin tek yolu altyapıya ve geleceğe yatırım yapmaktan geçiyor. Eğer bu yapıyı kurarsak, bu kulüp kolay kolay yıkılmaz. Değirmen sisteminde değirmene 1 yıl su taşıyamazsan, geçen sezonki gibi aşağıya inersin. Bizim ilk görevimiz, önümüzdeki 5 yıl boyunca altyapıya yatırım yapmak olacak. Üstyapıyla ilgili sıkıntımız yok, zaten üst sıralara oynayan bir takım kuracağız. Kimse merak etmesin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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