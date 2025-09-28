Nazillispor, Bornova 1877'ye Yenilerek Dibi Gördü
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nazillispor, iç sahada Bornova 1877'ye 0-2 yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. Bornova, bu skorla ilk galibiyetini elde etti ve puanını 6'ya çıkardı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Nazillispor, iç sahada Bornova 1877'ye de yenilerek dibe demir attı: 0-2. Nazilli İlçe Stadı maçlara kapandığı için Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisi Bornova 1877, 31'inci dakikada Abdülkadir Kuzey ve 90+4'te Arda Bilmez'in golleriyle galibiyete ulaştı. Bu skorla Bornova 3 beraberliğin ardından ilk kez galibiyetle tanışıp puanını 6 yaparken, galibiyet hasretini sürdüren Nazilli 1 puanla son sıraya geriledi.
