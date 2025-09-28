Haberler

Nazillispor, Bornova 1877'ye Yenilerek Dibi Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nazillispor, iç sahada Bornova 1877'ye 0-2 yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. Bornova, bu skorla ilk galibiyetini elde etti ve puanını 6'ya çıkardı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Nazillispor, iç sahada Bornova 1877'ye de yenilerek dibe demir attı: 0-2. Nazilli İlçe Stadı maçlara kapandığı için Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisi Bornova 1877, 31'inci dakikada Abdülkadir Kuzey ve 90+4'te Arda Bilmez'in golleriyle galibiyete ulaştı. Bu skorla Bornova 3 beraberliğin ardından ilk kez galibiyetle tanışıp puanını 6 yaparken, galibiyet hasretini sürdüren Nazilli 1 puanla son sıraya geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde dikkat çeken parke detayı! İnceleme raporunda ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili gündem yaratacak detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.