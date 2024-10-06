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Nazillispor, Arnavutköy Belediyespor'u Yenerek Hayata Döndü

Nazillispor, Arnavutköy Belediyespor'u Yenerek Hayata Döndü
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 5 maçını kaybeden Nazillispor, 6'ncı haftada Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek puan tablosundaki kötü gidişe son verdi. Teknik direktör Gürhan Sönmez, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek galibiyeti kutladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 5 maçını kaybederek puan tablosunun son sırasına yerleşen Nazillispor, dün 6'ncı haftada taraftarı önünde Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek hayata döndü. Müsabakanın son 15 dakikasında 10 kişi mücadele eden siyah-beyazlılar, skor üstünlüğünü koruyarak alkış topladı. Kötü gidişe son veren Nazilli temsilcisinde futbolcular, teknik heyet ve yönetim maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Oyuncularını tek tek kutlayan teknik direktör Gürhan Sönmez ligde puan ve puanlar almaya devam edeceklerini belirterek, "Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Üzerlerine düşen görevlerini en iyi bir şekilde yerine getirerek yaptılar. Saha içerisinde 90 dakika boyunca müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Hepsini alnından öpüyorum. Bu galibiyet oyuncularımızın başarısı. Üç puan için gerekeni yapıp bizi mutlu ettiler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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