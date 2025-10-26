Nazillispor Amatöre Giden Yolda Üçüncü Yenilgisini Aldı

2'nci Lig'den geçen sezon düşen Nazillispor bu yıl 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta da paraşütsüz amatöre doğru gidiyor. Sezon başında transfer yasağını 36 amatör takviye yaparak delen Nazilli ekibinde teknik direktör değişiklikleri de kötü gidişi durduramadı. Ligin başından beri 3 farklı teknik adamın görev yaptığı Nazilli, üst üste üçüncü yenilgisini Didim Atatürk Stadı'nda Kütahyaspor'a 4-0 yenilerek aldı. Grupta 8 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Nazilli, 2 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamadı.

