Haberler

Nazillispor Afyonspor'la Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattındaki Nazillispor, önemli rakibi Afyonspor ile 1-1 berabere kalarak son sırada kalmaya devam etti. Maçta Nazillispor'un 60. dakikada Eray ile attığı gole, Afyonspor 47. dakikada Sirac Bera ile yanıt vermişti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta başkanı ve eski teknik direktörü 28 Nisan 2024'teki Ankaraspor maçıyla ilgili şike iddiasıyla tutuklanan, toplam 20 futbolcusu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevkedilen düşme hattında son sıradaki Nazillispor, alt sıralardaki önemli rakiplerinden Afyonspor'la 1-1 berabere kaldı. Nazilli İlçe Stadı kapatıldığı için Pamukören Sahası'nda oynanan maçta Afyonspor'un 47'nci dakikada Sirac Bera'yla bulduğu gole Nazillispor 60'ıncı dakikada Eray'la yanıt verdi. Konuk ekipte 89'uncu dakikada Fatih Ateş direkt kırmızı kart gördü. Ligde 13'üncü haftada da galibiyetle tanışamayan Nazilli bu sonuçla 4 puanla son basamakta kaldı. Afyonspor ise puanını 10 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title