Nazillispor Afyonspor'la Berabere Kaldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta başkanı ve eski teknik direktörü 28 Nisan 2024'teki Ankaraspor maçıyla ilgili şike iddiasıyla tutuklanan, toplam 20 futbolcusu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevkedilen düşme hattında son sıradaki Nazillispor, alt sıralardaki önemli rakiplerinden Afyonspor'la 1-1 berabere kaldı. Nazilli İlçe Stadı kapatıldığı için Pamukören Sahası'nda oynanan maçta Afyonspor'un 47'nci dakikada Sirac Bera'yla bulduğu gole Nazillispor 60'ıncı dakikada Eray'la yanıt verdi. Konuk ekipte 89'uncu dakikada Fatih Ateş direkt kırmızı kart gördü. Ligde 13'üncü haftada da galibiyetle tanışamayan Nazilli bu sonuçla 4 puanla son basamakta kaldı. Afyonspor ise puanını 10 yaptı.

