Nazilli'yle Akhisarspor puan yarışında
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıkışa geçmeye çalışan Nazilli Belediyespor ve Akhisarspor, yarın Ege derbisinde rakip olacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıkışa geçmeye çalışan Nazilli Belediyespor ve Akhisarspor, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ligde 8 maç galibiyete hasret kaldıktan sonra 9 Mart'ta teknik direktör Taner Öcal yönetiminde çıktığı ilk sınavda Amed Sportif'i evinde 1-0 mağlup eden Nazilli Belediyespor, 34 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Grupta son 10 maçta yalnız 1 kez kazanabilen, son 7 haftayı 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle geçen Akhisarspor ise 26 puanla düşme hattından kurtulmaya çalışıyor.- Nazilli
Demirören Haber Ajansı / Spor