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Nazilli'yle Akhisarspor puan yarışında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Nazilli'yle Akhisarspor puan yarışında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıkışa geçmeye çalışan Nazilli Belediyespor ve Akhisarspor, yarın Ege derbisinde rakip olacak.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıkışa geçmeye çalışan Nazilli Belediyespor ve Akhisarspor, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ligde 8 maç galibiyete hasret kaldıktan sonra 9 Mart'ta teknik direktör Taner Öcal yönetiminde çıktığı ilk sınavda Amed Sportif'i evinde 1-0 mağlup eden Nazilli Belediyespor, 34 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Grupta son 10 maçta yalnız 1 kez kazanabilen, son 7 haftayı 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle geçen Akhisarspor ise 26 puanla düşme hattından kurtulmaya çalışıyor.


- Nazilli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Nazilli, Ege, Spor, Haberler

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