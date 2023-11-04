Nazilli'ye güçlü rakip

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 mağlubiyetten sonra 1461 Trabzon'u deplasmanda 2-0 yenerek yeniden yükselişe geçen Nazilli Belediyespor, yarın yarıştaki iddialı rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 mağlubiyetten sonra 1461 Trabzon'u deplasmanda 2-0 yenerek yeniden yükselişe geçen Nazilli Belediyespor, yarın yarıştaki iddialı rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak. Nazilli Belediyespor bu maç öncesi grupta 22 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada bulunuyor. Esenler Erokspor ise 24 puanla ikinci basamakta yer alıyor.

FURKAN'A ADANA DEMİR KANCASI

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, katıldığı bir canlı yayında Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'un 21 yaşındaki ön libero Furkan Apaydın'la ilgilendiğini açıkladı. Bu sezon oynanan 11 maçın hepsinde ilk 11'de yer alan Furkan, 4 kez rakip fileleri sarstı. Genç futbolcunun devre arasında bonservis bedeli karşılığında satılması bekleniyor.