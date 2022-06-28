Nazilli'nin şampiyon kızı Başkan Özcan'a teşekkür etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'nin şampiyon kızı Başkan Özcan'a teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Nazilli'nin şampiyon kızı Başkan Özcan'a teşekkür etti

Türkiye Taekwondo Şampiyonu 14 yaşındaki Elifnaz Köseoğlu, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Taekwondo Şampiyonu 14 yaşındaki Elifnaz Köseoğlu, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Sivas'ta yapılan Türkiye Taekwondo Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi'nde 59 kilogramda yarışan ve rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olan 14 yaşındaki Nazillili sporcu Elifnaz Köseoğlu, başarısını Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile paylaştı. Rakiplerine üstünlük kurduğu için seçmeye gitmeden Milli Takım adına 28-31 Temmuz'da Sofya'da gerçekleştirilecek Dünya Taekwondo Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Köseoğlu, "Biz sizlerle çok iyiyiz. Nazilli'de bir ilki yaşatıp futbol dışındaki branşlara destek verdiniz. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu'nu tebrik ederek hediye takdiminde bulunan Başkan Özcan, "Nazillimiz özellikle 2022 yılında farklı spor dallarında üst üste çok kıymetli başarılar elde etti. Büyük bir emek ve gayretle çalışan sporcularımız desteklendiğinde neleri başarabildiğini hep birlikte görüyoruz. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kürşat Engin Özcan Nazilli Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title