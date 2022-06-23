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Nazilli'nin içi rahat

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Nazilli'nin içi rahat

TFF 2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi.

TFF 2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi.

Siyah-beyazlılar, ön libero Mehmet Ersavaş, sağ kanat Fatih Üge, geçen sezon Aksaray Belediyespor'da kiralık oynayan kaleci Hasan Çayrak ve orta saha oyuncusu Cemal Şener'le yeniden anlaşarak 1'er yıllık sözleşme imzaladı.Nazilli yönetimi daha önce Mert Er Estik ve Zekeriya Topayan'ı da takımda tutmuştu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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